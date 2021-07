Da Bayer nuova campagna social sulla contraccezione

MILANO - L'Atlas europeo 2020, che ha misurato l'accesso alla contraccezione in 45 Stati europei, ha dichiarato che l'89% dei ragazzi e l'84% delle ragazze ricerca online le informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva. In Italia si registra ancora totale assenza di informazione sulla sfera della sessualita' nei programmi scolastici. Come noi, in Europa, solo Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Cipro e Lituania. Inoltre, il 68% dei ragazzi e il 76% delle ragazze non si e' mai rivolto a un Consultorio. Quindi una corretta informazione a tutte le eta' e' indispensabile per una sfera affettiva sicura e soprattutto per la tutela della salute femminile. I social e il web possono fornire informazioni semplici, ma non sempre corrette. Per questo continua a essere importante coinvolgere le donne come sta facendo Bayer, che da oltre 60 anni svolge un ruolo di primo piano nella ricerca a favore della salute femminile. Dopo il percorso degli ultimi anni con la campagna informativa My Contraception, quest'anno Bayer prosegue il dialogo con le donne, creando un "luogo" aperto sui social media, per approfondire e condividere conoscenze ed esperienze. L'obiettivo e' quello di sfruttare le potenzialita' sempre piu' evolute e il pubblico sempre in crescita di Instagram per approfondire le tematiche piu' interessanti relative a sessualita' e contraccezione tramite post, reel e dirette social e offrendo cosi' un vero strumento di alfabetizzazione sul tema. @PuntoGine e' il profilo Instagram nato per sfatare miti, rassicurare, e parlarne liberamente con un linguaggio semplice e immediato, come l'alfabeto. Per questo motivo Bayer lancia la campagna 2021 "Lettere D'Amore: la contraccezione dalla A alla Z". Ogni lettera sara' un argomento di discussione e di approfondimento che il team di ginecologhe lancera' ai followers, dalla A di "Amore" alla Z di "Zero rischi", passando per la G di "Gravidanza", la O di "Ovulazione", alla U di "Utero" e cosi' via. Una campagna di comunicazione che dara' modo alle giovani di interagire da casa con "l'amica ginecologa", che si conferma sempre uno dei punti di riferimento per la salute del pubblico femminile. Un esperimento originale realizzato per la prima volta in Italia nel campo della contraccezione. Instagram, con il suo grande impatto visivo, e' il luogo ideale per questo tipo di informazione, permettendo di entrare a fondo nei topic di discussione con contenuti editoriali di diverso tipo. "Negli ultimi 60 anni Bayer ha costantemente guidato l'innovazione nella contraccezione e, tra gli obiettivi futuri, si e' posta quello di favorire l'accesso entro il 2030 alla contraccezione moderna a 100 milioni di donne nei paesi a basso e medio reddito. Quest'anno siamo molto orgogliosi di aver dato vita a PuntoGine, e per la prima volta in questo campo, abbiamo trasformato un pool di giovani ginecologhe in influencer della contraccezione. Un esperimento inedito che con un grande lavoro di squadra e grazie all'approccio innovativo ci rende pionieri anche in questo settore", dichiara Nordio Sandrin, General Medicine Business Unit Head di Bayer. . sat/com 06-Lug-21 10:20