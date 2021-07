Toyota avvia la produzione di Yaris Cross

Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) ha iniziato la produzione di Yaris Cross, il nuovo SUV compatto dal design urban che sara' lanciato in Europa ad agosto. Un significativo investimento aggiuntivo di 400 milioni di euro e' stato compiuto per consentire la produzione contemporanea di due modelli sulla stessa linea nello stabilimento - la Toyota Yaris di quarta generazione e la nuovissima Yaris Cross - portando la capacita' produttiva annuale di TMMF a 300.000 veicoli. Progettata e sviluppata per soddisfare le esigenze dei clienti europei nel mercato dei SUV compatti, e' previsto una mix di propulsori prevalentemente orientata sulla versione ibrida a basse emissioni di CO2, in linea con i piani del brand per una mix di elettrificazione del 90% entro il 2025. In Italia verra' introdotta solamente la versione Full Hybrid Electric. Yaris Cross e' il secondo modello basato sulla piattaforma GA-B di Toyota e l'ottavo modello TNGA (Toyota New Global Architecture) ad essere prodotto in Europa. L'inizio della sua produzione segna anche un ulteriore progresso della strategia di localizzazione di Toyota. "L'introduzione di Yaris Cross e' importante perche' non solo aggiunge competitivita' per Toyota, ma rafforza anche la nostra strategia di localizzare la produzione e massimizzare la capacita' produttiva verso l'obiettivo di far crescere le nostre vendite europee a 1,5 milioni di unita' entro il 2025" ha dichiarato Marvin Cooke, Executive Vice President di Toyota Motor Europe. La visione Toyota per la localizzazione europea si e' ulteriormente ampliata quest'anno, quando Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) ha iniziato la produzione di trasmissioni elettriche ibride e motori elettrici, fornendo il motore a benzina TNGA da 1,5 litri e il powertrain ibrido completo per Toyota Yaris e Yaris Cross. Toyota ha anche investito per aumentare la capacita' e ammodernare il suo stabilimento in Repubblica Ceca (Toyota Motor Manufacturing Czech Republic TMMCZ) dove verra' prodotta anche la Yaris, nominata Car of the Year 2021, soddisfacendo l'aumento della domanda. L'introduzione della produzione della Yaris Cross ha portato l'occupazione totale alla TMMF a quasi 5.000 persone. . tvi/com 06-Lug-21 13:58