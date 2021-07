Nuovo Renault Kangoo ottiene 4 stelle Euro NCAP

Nuovo Kangoo risponde alle esigenze delle famiglie e dei gruppi dinamici offrendo spazio, volume e modularita'. Anche la sicurezza non e' da meno con la struttura della scocca rinforzata, i nuovi dispositivi di assistenza alla guida e gli airbag per tutti. Si aggiudica 4 stelle ai test Euro NCAP basati sul protocollo ancora piu' rigoroso del 2020. Un punteggio che pone l'ultimissimo multispazio di Renault al top del segmento. Si distingue per i sei airbag, le cinture di sicurezza con pretensionatori pirotecnici e limitatori di carico nonche' i tre ganci Isofix per i sedili anteriori lato passeggero e posteriori laterali. Il punteggio Euro NCAP valuta la stabilita' della struttura dell'abitacolo e il livello di protezione degli occupanti nei crash test. La protezione risulta ottimale su tutti i segmenti del corpo nei test effettuati con i manichini 6-10 anni. Nuovo Kangoo ottiene il massimo punteggio della categoria. A livello di equipaggiamenti di sicurezza attiva, i test Euro NCAP pongono l'accento sull'efficacia della frenata di emergenza attiva con riconoscimento di ciclisti, pedoni e veicoli, di giorno e di notte, allertando il conducente in caso di rischio di collisione, ma anche sull'utilita' di nuovi dispositivi come l'assistenza attiva di mantenimento nella corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale con alert di eccesso di velocita', che si aggiungono al regolatore e limitatore di velocita' con frenata in discesa. Con Nuovo Kangoo, Renault offre gli equipaggiamenti di serie piu' recenti per una maggiore sicurezza dei suoi occupanti e di tutti gli utenti della strada. . tvi/com 07-Lug-21 18:27