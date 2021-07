Stellantis, a Termoli la gigafactory italiana del gruppo

TORINO - Sarà realizzata a Termoli la gigafactory di Stellantis in Italia. L'annuncio è arrivato da Carlos Tavares, Ceo del gruppo, durante l'EV Day. "L'identificazione dell'impianto powertrain di Termoli rappresenta una scelta coerente nel contesto del percorso di Stellantis verso la completa transizione energetica, sulla scia di quanto annunciato per Douvrin in Francia e per Kaiserslautern in Germania", spiega un portavoce del gruppo. Stellantis sta lavorando con determinazione e velocità per anticipare e supportare la transizione energetica di tutti i suoi siti industriali italiani, con l'obiettivo di garantirne la sostenibilità attraverso il miglioramento delle loro performance e per far giocare al Paese un ruolo strategico tra i principali mercati domestici del Gruppo. Il piano - spiega una nota - sarà divulgato e comunicato con un approccio graduale e al momento opportuno. . jp/ads/c 08-Lug-21 15:28