Accordo Aiop-Agenas per migliorare le prestazioni sanitarie

ROMA - Migliorare le prestazioni sanitarie delle strutture ospedaliere per accrescere la tutela della salute della popolazione. E' l'obiettivo della convenzione biennale sottoscritta dall'Associazione Italiana Ospedalita' Privata (Aiop) e dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas). In particolare, l'accordo prevede per le strutture associate Aiop la possibilita' di fruire di un supporto scientifico qualificato da parte dell'Agenzia, garantito principalmente da un percorso formativo specifico, riservato alle figure professionali coinvolte nell'assistenza sanitaria. Quanto sottoscritto - viene fatto notare da Aiop e Agenas - e' prima di tutto un'importante proposta di ristrutturazione culturale, con l'obiettivo di migliorare la qualita' dei dati analizzati e gli stessi percorsi di cura e, quindi, elevare i livelli complessivi di performance clinica e organizzativa, a beneficio degli utenti. "Siamo orgogliosi di rendere operativa la convenzione, con un piano operativo per l'anno in corso, che testimonia una sinergia virtuosa tra Aiop e Agenas, che ha l'obiettivo di procedere a un'analisi puntuale dei dati di valutazione rilasciati dal sistema PNE sulla componente di diritto privato del Sistema Sanitario Nazionale e di definire un programma di formazione dei codificatori e degli analisti operanti nelle strutture. La prospettiva e' quella di migliorare la qualita' dei flussi SDO inviati e superare eventuali criticita' rilevate attraverso le opportune procedure di audit messe a disposizione dall'Agenzia", dichiara Barbara Cittadini, presidente di Aiop. "Agenas - sottolinea il direttore generale Domenico Mantoan - si configura come organo tecnico-scientifico del Ssn che assicura la propria collaborazione tecnico-operativa in tema di efficacia degli interventi sanitari nonche' di qualita', sicurezza e umanizzazione delle cure. Dunque, abbiamo accolto con favore la possibilita' di implementare una collaborazione con l'Aiop che permettera' di avere dati di maggiore qualita', elemento propedeutico per una corretta programmazione". . ads/com 09-Lug-21 13:24