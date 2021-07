Mazda con Peter Pan per sostenere famiglie bambini oncologici

ROMA - Mazda Italia conferma il suo sostegno a Peter Pan, l'Associazione che offre supporto alle famiglie con bambini malati di cancro in cura a Roma, mettendo a disposizione una Mazda CX-5 che li accompagnera' nel massimo del comfort e in tutta sicurezza nei loro spostamenti dalle case in cui sono accolti all'ospedale pediatrico Bambino Gesu'. Nata nel 1994 come associazione di volontariato, Peter Pan e' cresciuta molto negli anni e dal 2000 offre nella capitale ospitalita' gratuita alle famiglie dei bambini oncologici attraverso trentadue unita' abitative dotate di servizi, oltre ad ampi spazi comuni che favoriscono la socializzazione e tutto il sostegno necessario per affrontare al meglio il duro periodo della malattia, ovvero durante l'intero ciclo di terapie e in occasione dei successivi controlli, sia in ospedale che presso le case di accoglienza. Tutto questo grazie al supporto di 200 volontari appositamente formati e all'ausilio di un piccolo staff professionale che insieme assicurano il funzionamento delle strutture 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Mazda Italia e' al fianco di Peter Pan dal 2007, rinnovando di anno in anno il comodato a uso gratuito di una vettura che permette ai volontari di accompagnare i piccoli ospiti e le loro famiglie alle sedute di terapia, e supporta le attivita' dell'Associazione attraverso donazioni, un piccolo contributo a sostegno dei numerosi servizi che Peter Pan offre: ai genitori l'aiuto di una psico-oncologa per elaborare il peso della malattia e relazionarsi con il figlio malato, ai minori il prezioso supporto di una psicologa dell'eta' evolutiva e poi ancora le lezioni scolastiche domiciliari e in ospedale, i laboratori creativi, i campi estivi e le gite, sono solo alcune tra le iniziative volute da Peter Pan per i suoi giovani ospiti nel tempo libero dalle terapie in ospedale, al fine di contribuire a un loro piu' rapido recupero psicofisico. "Peter Pan, grazie a Mazda, continua a volare per le strade di Roma. Siamo grati per averci donato anche quest'anno, per il 14° anno consecutivo, una vettura in comodato d'uso che permette ai volontari di accompagnare i piccoli ospiti e le loro famiglie, accolti nella Grande Casa di Peter Pan, alle sedute di terapia, in stazione, in aeroporto e per ogni loro necessita'. E' stato un anno difficile che ha messo a dura prova la quotidianita' nelle Case. Ci siamo adattati, insieme alle famiglie, alle nuove esigenze che si sono presentate senza mai lasciarle sole. Questo e' stato possibile farlo anche grazie all'aiuto prezioso di Amici come voi che da anni ci siete accanto non solo con il sostegno pratico di una vettura, ma anche con donazioni e supporto durante tutto l'anno. Insieme per far volare sempre piu' in alto la solidarieta'!". Ha dichiarato Roberto Mainiero, Presidente dell'Associazione. Un impegno sul fronte della solidarieta' che si rinnova per Mazda, un aiuto concreto con l'obiettivo di essere accanto ai piccoli ospiti dell'Associazione e alle loro famiglie nella loro dura battaglia. . tvi/com 12-Lug-21 13:46