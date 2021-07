Il marchio Toyota sugli autobus a zero emissioni CaetanoBus

ROMA - CaetanoBus, l'azienda portoghese produttrice di autobus, e Toyota hanno annunciato il co-branding dell'autobus elettrico a batteria, e.City Gold, e dell'autobus elettrico a celle a combustibile, H2. City Gold. Dal 2019, Toyota Motor Europe ha integrato la tecnologia delle celle a combustibile di Toyota, tra cui il nuovo stack di celle a combustibile, serbatoi di idrogeno e altre componenti chiave, negli autobus urbani a idrogeno prodotti da CaetanoBus. Piu' recentemente, a dicembre 2020, Toyota Caetano Portugal e' diventata azionista diretta di CaetanoBus per supportare la rapida espansione del suo business verso lo sviluppo e la vendita di autobus a zero emissioni. Nell'ultimo anno, l'azienda portoghese ha rafforzato la sua presenza internazionale grazie all'aumento delle vendite dei propri autobus a zero emissioni in tutta Europa. Questa crescita riflette il sempre maggiore riconoscimento delle competenze ingegneristiche di CaetanoBus e della tecnologia all'avanguardia dei suoi prodotti a zero emissioni nel competitivo mercato europeo degli autobus. "Con questa attivita' di co-branding rafforziamo la partnership di lunga data con Toyota nel business degli autobus a zero emissioni. Questo ci permette, da un lato, di dimostrare la complementarita' delle competenze tecniche e delle tecnologie e, dall'altro, un vero allineamento verso la decarbonizzazione", ha dichiarato il Presidente di CaetanoBus, Jose' Ramos. L'H2.City Gold e' l'autobus elettrico alimentato a idrogeno di CaetanoBus, che utilizza il sistema a celle a combustibile Toyota. L'autobus urbano ha un'autonomia di guida di 400 km e puo' essere rifornito in meno di 9 minuti. Questo mezzo testimonia la complementarita' delle competenze ingegneristiche e delle tecnologie sviluppate da entrambe le aziende. H2.City Gold rappresenta il primo passo nella strategia di co-branding delle due aziende, che comprende anche l'autobus 100% elettrico e.City Gold. A seguito di questa attivita' di co-branding sui mezzi saranno presenti sia il logo di Caetano che il logo Toyota, fortemente riconosciuto dai clienti europei. "Il co-branding degli autobus CaetanoBus a zero emissioni dimostra la fiducia che abbiamo nel nostro recente investimento e nella nostra partnership di lunga data con Caetano. Sottolinea inoltre l'importanza che Toyota attribuisce allo sviluppo della mobilita' a zero emissioni oltre le automobili, nel percorso verso la decarbonizzazione", ha commentato Matt Harrison, Presidente e CEO di Toyota Motor Europe. . tvi/com 13-Lug-21 16:20