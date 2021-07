Covid, 1.534 nuovi casi in Italia e 20 decessi

ROMA - Quasi raddoppiati i casi Covid in 24 ore in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi sono 1.534, ieri erano stati 888, a fronte di 192.543 tamponi effettuati e che fa scendere il tasso di positivita' allo 0,79%. Crescono pure i decessi: 20 morti (+7). Sono 1.287 i guariti, mentre gli attuali positivi dopo mesi di discesa salgono di 223 unita' attestandosi su un numero totale di 40.649. Continuano invece a calare i ricoveri nei reparti ordinari, 1.128 (-21), quasi stabili le terapie intensive, 157 (-1) con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 39.364 persone. La regione con il maggior numero di casi e' il Veneto (254), seguita da Lombardia (241) e Sicilia (174). . tai/mgg/red 13-Lug-21 17:29