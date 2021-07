Con la nuova 308 il 70% dei modelli Peugeot e' elettrificato

MILANO - Sin dal lancio, nuova Peugeot 308 e' disponibile anche con due motorizzazioni Ibride ricaricabili che si aggiungono a tanti altri modelli elettrificati PEUGEOT oggi a listino. Nuova Peugeot 308 Hybrid 225 e-EAT8 eroga 225 CV complessivi grazie alla presenza di un motore benzina PureTech da 180 CV (132 kW) ed un motore elettrico da 110 CV (81 kW) gestiti da un cambio e-EAT8 a 8 rapporti. Una versione che si distingue per le emissioni di CO2 estremamente basse (26 g / Km) e per la possibilita' di viaggiare per 59 Km in modalita' 100% elettrica (secondo il protocollo WLTP, in corso di omologazione). Disponibile anche in versione Hybrid 180 e-EAT8, quest'ultima coniuga un motore benzina PureTech da 150 CV (110 kW) con lo stesso motore elettrico da 110 CV (81 kW). Anche qui, grazie ad un efficiente cambio e-EAT8 consumi ed emissioni sono molto contenuti e la possibilita' di arrivare fino a 60 km di autonomia 100% EV. L'elettrificazione della gamma del Leone e' iniziata tre anni fa con il debutto di e-208, e da allora i modelli 100% elettrici (e-208, e-2008, e-Traveller ed e-Expert) e ibridi plug-in (3008 e 508) con il logo del Leone si sono affermati sul mercato. Nei primi cinque mesi del 2021, Peugeot e' il secondo marchio generalista piu' venduto in Europa in termini di vendite totali ed e' gia' il terzo marchio generalista piu' venduto per i veicoli elettrificati. Le e-208 ed e-2008 occupano il secondo posto nei loro rispettivi segmenti BEV, e guadagnano quote di segmento mese dopo mese. "L'elettrificazione e' al centro della nostra strategia - Power of Choice -, che offre ai clienti la possibilita' di scegliere la motorizzazione, termica o elettrificata, piu' adatta alle proprie esigenze. I buoni risultati commerciali dei nostri modelli elettrificati dimostrano che in Europa questa strategia sta dando i suoi frutti. A livello internazionale, anche nei mercati in cui l'elettrificazione sta prendendo piede, useremo il nostro portafoglio di modelli elettrificati per distinguerci come marchio generalista inventivo e alto di gamma. Ovunque siamo, vogliamo essere autentici motori di progresso", afferma Linda Jackson, Direttrice Generale di Peugeot. La strategia del "Power of Choice" e' resa possibile dalle piattaforme multi-energia del Gruppo che permettono di installare in un dato modello la tecnologia piu' adatta alle esigenze dei clienti: elettrica, ibrida plug-in o termica.L'offerta elettrificata di Peugeot riguarda sia le autovetture che i veicoli commerciali. Il brand del Leone propone una versione 100% elettrica di ciascuno dei modelli della sua gamma di veicoli commerciali, elemento che permette ai professionisti di accedere senza problemi alle aree a traffico limitato delle grandi citta' e di beneficiare di un volume di carico del tutto identico a quello delle versioni con motore termico. . tvi/red 13-Lug-21 16:33