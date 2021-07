Renzi "Finanziamento illecito? Niente da nascondere"

ROMA - "Questo avviso di garanzia non so in cosa possa sostanziarsi. Tutte le mie attività sono lecite e legittime. Quando arriveranno gli atti, e non i tweet dei giornalisti, potremo confrontarci". Lo dice, in una diretta facebook Matteo Renzi, indagato per finanziamento illecito. "Vado avanti con più decisione di prima - aggiunge - Non ho nulla da nascondere, buon lavoro ai magistrati. Se qualcuno pensa che mi passa il sorriso non mi conosce". . mgg/red 13-Lug-21 22:05