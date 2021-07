Arte, natura, cibo. Il "West of Sicily" nuova destinazione turistica

PALERMO - Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale lancia il progetto di destinazione turistica "West of Sicily": emozioni che si esprimono attraverso i colori, i sapori, i profumi che questa terra regala. Arte, mare, natura, cibo, sono gli elementi che muovono le emozioni dei turisti, creano esperienze e sensazioni indimenticabili, riempiono i ricordi e generano sorpresa e meraviglia. Due aspetti gli aspetti del progetto: una campagna di comunicazione e il lancio del brand della destinazione turistica. La campagna di comunicazione prevede il lancio del nuovo portale web www.westofsicily.com che permette di conoscere ed esplorare il territorio e personalizzare vacanze ed esperienze in base a diverse esigenze e desideri: viaggi per famiglie, per gruppi di amici, esperienze rilassanti e sport estremi. Il progetto di destinazione turistica nasce per valorizzare un territorio vasto nelle sue unicità e peculiarità, così da restituire un'offerta ricca di contenuti, forte ed efficace rivolta a diverse tipologie di target: la Sicilia Occidentale è composta da località, centri, borghi e luoghi i cui rilievi storico-architettonici e naturalistici lasciano un'impronta indelebile nella memoria. Il piano di comunicazione online si sviluppa parallelamente sui social network, dove troverà valorizzazione l'offerta turistica attraverso la condivisione di opportunità, luoghi, attrazioni (su Facebook hiips://www.facebook.com/westofsicily, su Instagram hiips://www.instagram.com/ west_of_sicily/) e con attività di e-mail marketing, che permette agli utenti di ricevere contenuti personalizzati sulla base delle proprie preferenze e dei propri interessi. Tutto questo si fonde in un progetto di promozione che si sviluppa in una nuova campagna pubblicitaria declinata attraverso il web, i mezzi stampa tradizionali e la produzione di spot video; il messaggio della campagna è incentrato sulla promessa di emozioni forti che la Sicilia Occidentale offre a chi vorrà viverla in tutti i suoi aspetti. Il logo presenta un sole dalle tonalità calde che si tuffa in un mare azzurro. Un simbolo di tutto il territorio, rappresentazione della forza e meraviglia dei suoi tramonti. I Comuni che hanno aderito al progetto sono Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Mazara del Vallo, Paceco, Salemi, San Vito lo Capo, Trapani e Valderice. «Quello di oggi è un seme, un nuovo inizio», dice Rosalia d'Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale. «Nella Sicilia Occidentale abbiamo tutto: mare, monti, colline, cultura, arte, storia ed enogastronomia di qualità. Adesso, con un ragionamento che abbandona il campanilismo, ci presentiamo come un'unica meta turistica, abbracciando le enormi potenzialità della nostra terra». «Questo lavoro è appena iniziato - commenta Marco Perniciaro, destination manager del Distretto Turistico Sicilia Occidentale - e porterà visibilità al territorio valorizzandone tutte le caratteristiche. Fino a oggi chi cercava informazioni sulla Sicilia Occidentale trovava contenuti poco attrattivi per i turisti. Oggi abbiamo creato, sotto un brand univoco per identità, un ecosistema digitale che permette al turista di gestire il percorso completo di definizione del suo soggiorno in Sicilia Occidentale. L'utente parte dalla considerazione iniziale della Destinazione, ricerca informazioni, passa per la costruzione e definizione delle esperienze che vuole vivere e arriva all'acquisto della vacanza". . abr/com 14-Lug-21 11:17