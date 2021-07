Speranza "Approvate linee azione per prevenzione e cura ludopatie"

ROMA - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto recante il regolamento per l'adozione delle "Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico". "La ludopatia e' una dipendenza pericolosa che colpisce anche i piu' giovani. Il primo passo e' riconoscerla ma poi e' necessario intervenire. Per questo ho firmato oggi un decreto per l'adozione di un regolamento nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette dal gioco d'azzardo patologico", ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Come previsto dal decreto, le Regioni provvederanno a dare attuazione a tali linee d'azione attraverso misure che favoriscano l'integrazione tra i servizi pubblici e le strutture private accreditate, gli enti del Terzo settore e le associazioni di auto-aiuto della rete territoriale locale. Il Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) e' una patologia che produce effetti sulle relazioni sociali o sulla salute seriamente invalidanti. Puo' assumere la connotazione di un vero e proprio disturbo psichiatrico ed e' a tutti gli effetti una dipendenza patologica. Secondo il precedente DSM-IV (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), la prevalenza tra la popolazione adulta varia dall'1 al 3% della popolazione, con una maggiore diffusione tra familiari e parenti di giocatori. L'Istituto Superiore di Sanita' stima che in Italia l'azzardo e' un'attivita' che coinvolge una popolazione di circa 5,2 milioni 'abitudinari' di cui circa 1,2 milioni sono considerati problematici, ovvero con dipendenza. . fil/com 17-Lug-21 15:10