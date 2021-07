Aci lancia "Luceverde", nuova skill di Alexa info-traffico

ROMA - Notiziari sul traffico, radio e podcast accessibili in qualsiasi momento, tramite semplice interazione vocale, grazie alla nuova skill "Luceverde", disponibile per tutti i dispositivi integrati con l'assistente vocale Amazon, Alexa. Creata da ACI Infomobility (societa' partecipata ACI di servizi gratuiti di Infomobilita'), Ipervox (societa' specializzata nello sviluppo delle skill Alexa) ed EY (leader mondiale in consulenza e in servizi professionali per le aziende), "Luceverde" consente - con una semplice richiesta vocale - da casa (prima di mettersi in viaggio) o in auto (prima di mettersi alla guida o comunque senza staccare le mani dal volante ne' distogliere l'attenzione dalla strada utilizzando un dispositivo) - di essere sempre aggiornati su mobilita' locale, cittadina e nazionale e di avere accesso rapido a programmi radio e contenuti podcast. Per attivarla, basta chiedere "Alexa, apri Luceverde". "Grazie a questa Skill di Alexa - ha dichiarato Geronimo La Russa, Presidente ACI Infomobility - accedere alle nostre informazioni su mobilita' pendolare, principali flussi nazionali e criticita' stagionali legate al turismo, sara' possibile anche con un semplice comando vocale, a casa o in auto. Il nostro obiettivo e' quello di sfruttare sempre le tecnologie piu' innovative per rispondere al meglio alle esigenze del cittadino". Tre le funzionalita' operative: 1. Notiziario traffico " Cittadino ("Alexa, chiedi a Luceverde il notiziario di..."): notiziari traffico locale prodotti da ACI Infomobility, disponibili per le maggiori citta' italiane e aggiornati piu' volte durante la giornata; " Personale (Alexa chiedi a Luceverde il traffico per andare al lavoro): la situazione traffico in un punto o per una tratta abituale (casa-lavoro), impostate, vocalmente, secondo le esigenze dell'automobilista. Le info contengono indicazioni su incidenti, strade interrotte, code, ecc.; " Nazionale ("Alexa, chiedi a Luceverde il traffico nazionale"): informazioni sui principali elementi di viabilita' nazionale. 2. Radio "Alexa chiedi a Luceverde la Radio", per ascoltare la radio ACI Luceverde e chiedere quali programmi sono in onda. 3. Podcast Ascoltare i podcast offerti da ACI Infomobility. L'utente puo' richiamare un podcast direttamente oppure effettuare ricerche per categoria (Guida la Musica, la Guida de L'automobile, In Viaggio, ecc.), l'ultimo podcast di una categoria, l'ultimo podcast messo in onda in assoluto. Gli automobilisti potranno anche chiedere suggerimenti sui podcast da ascoltare (Alexa, chiedi a Luceverde di suggerirmi un podcast) o di riprodurre podcast casuali (Alexa, chiedi a Luceverde di riprodurre un podcast casuale). Luceverde e' il servizio di infomobilita' dell'ACI, sviluppato in collaborazione con Enti Istituzionali e Polizie Locali. Il servizio - in continua espansione - e' attualmente attivo a: Ancona, Bari, Bergamo, Genova, Lecce, Milano, Modena, Perugia, Pescara, Prato, Roma, Salerno, Trapani, Trieste, Verona e Vicenza. . sat/com 20-Lug-21 14:12