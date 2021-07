Bus precipita in una scarpata a Capri, morto l'autista, diversi i feriti

CAPRI - Incidente a Capri. Un bus, per cause ancora da accertare, è precipitato in una scarpata nella zona di Marina Grande. E' morto l'autista. Diversi i feriti, sia tra i passeggeri che tra le persone in strada. Il mezzo dopo aver sfondato la barriera di sicurezza sarebbe precipitato per oltre una decina di metri lungo una scarpata finendo la sua corsa contro le strutture esterne del lido "Le Ondine". . fpa/mgg/red 22-Lug-21 15:15