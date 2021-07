Kia EV6 apre nuova frontiera per uso dell'auto elettrica

ROMA - EV6, la rivoluzionaria crossover di Kia 100% elettrica, cambia le regole della mobilita' a zero emissioni in virtu' dei suoi contenuti. Offre tempi di rifornimento ultra rapidi, accesso ad un'ampia rete di ricarica, autonomia a lungo raggio, spazio interno da leader del segmento e funzione di "generatore" di corrente per poter servire apparecchi elettrici o addirittura altri veicoli elettrici. Kia EV6 si basa su una nuova piattaforma modulare, ingegnerizzata a livello globale specificatamente per la trazione 100% elettrica (E-GMP). Questa scelta ha portato immediati vantaggi rispetto all'adattamento delle piattaforme esistenti progettate per ospitare un motore a combustione. EV6 vanta altri importanti primati. Introduce il primo sistema di ricarica multipla ad alta velocita' al mondo che permette ai possessori di EV6 l'accesso ad un'infrastruttura di ricarica molto vasta. La ricarica multipla ad alta velocita' e' compatibile sia con la ricarica ultraveloce da 800 V sia con la ricarica rapida a 400 V piu' tradizionale, senza la necessita' di alcun adattatore speciale o caricabatteria aggiuntivo di bordo. La gamma EV6 si presenta al mercato italiano equipaggiata con un pacco batteria ad alta tensione da 77,4kWh. I valori omologati nel ciclo WLTP indicano che EV6 a trazione posteriore con pacco batteria da 77,4 kWh percorre fino a 528 chilometri nel ciclo combinato tra una ricarica e l'altra (consumo combinato di energia elettrica 16,5 kWh/100 km). E' una distanza che permette di andare da Ginevra a Parigi con una singola carica ma anche fare un Milano-Bologna-Milano senza necessita' di fermarsi per il rifornimento. EV6 e' disponibile anche con trazione integrale. In questa versione offre prestazioni da prima della classe con una autonomia sempre elevata, 506 km nel ciclo combinato WLTP con un consumo di energia elettrica di appena 17,2 kWh/100 km. La partnership di Kia con Ionity, societa' di rifornimento di cui e' azionista, offre ai clienti EV6 l'accesso a prezzi ridotti del kWh in oltre 400 stazioni di ricarica ad alta potenza in 24 Paesi europei tramite la soluzione Kia Charge. . ads/com 22-Lug-21 15:49