In Emilia Romagna al via la campagna "HIV, parliamone"

BOLOGNA - Sei piccole clip per riflettere, in modo garbato e ironico, su un tema difficile e complesso come l'Hiv/Aids, che porta ancora con se' paura, stereotipi e pregiudizi. E' il filo conduttore di "HIV, parliamone", la nuova campagna di sensibilizzazione proposta e sviluppata da HelpAids (www.helpaids.it), portale dedicato del Servizio sanitario regionale dell'Emilia Romagna, a partire da un progetto promosso dal Comune e dalle Aziende (Usl e ospedaliero-universitaria) di Parma, in collaborazione con associazioni del territorio. Un'occasione importante per una realta' come l'Emilia-Romagna che, nell'arco dell'ultimo decennio, ha visto quasi dimezzate le nuove diagnosi, ma dove resta pero' purtroppo ancora alto il numero di chi arriva a un riconoscimento tardivo. "Ogni anno, in Emilia-Romagna, assistiamo a un calo del numero di nuove diagnosi di Hiv, e questo ci fa ben sperare- commenta Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute-. Ma il cammino e' ancora lungo, occorre tenere alta la guardia: piu' della meta' delle persone scopre di aver contratto il virus solo quando e' gia' troppo tardi. Cio' accade purtroppo anche perche' dell'Hiv si parla ancora troppo poco e in modo non sempre adeguato: c'e' ancora paura, insieme a stereotipi molto resistenti. L'obiettivo di questa campagna- conclude l'assessore- e' contrastare ulteriormente la disinformazione su rischi, prevenzione e possibilita' di diagnosi precoce e cure: un'occasione in piu', dunque, per parlare di questi temi con tutti, a partire soprattutto dai canali social". In Emilia-Romagna sono sempre meno le persone che contraggono l'infezione da Hiv: i nuovi casi nel 2019 sono stati 209, rispetto ai 220 dell'anno precedente. Ma resta purtroppo ancora alto il numero di chi arriva a una diagnosi tardiva: e' successo nel 58% dei casi, e il 43% delle persone era gia' in Aids, o in una fase molto avanzata dell'infezione, al momento della diagnosi. Un problema dovuto principalmente a una errata bassa percezione del rischio in alcune fasce della popolazione. Nel complesso, su tutto il territorio regionale, nell'arco di dieci anni (dal 2010 al 2019), le nuove diagnosi tra i cittadini residenti sono quasi dimezzate, passando da 388 a 209 e arrivando, quindi, un -46%. Calo che si e' fatto ancor piu' rilevante negli ultimi anni, considerando che nel 2015 i nuovi casi erano 291, scesi a 285 nel 2016, 220 nel 2018 e arrivati, appunto, a 209 (165 uomini e 44 donne) nel 2019, con un'incidenza del 4,7 ogni 100mila abitanti. A disposizione per ogni eventualita' c'e' il numero verde regionale, 800.856.080: gli operatori sanitari rispondono dal lunedi' al venerdi', dalle ore 14 alle 18; il lunedi' anche dalle 9 alle 12.