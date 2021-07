Covid, 5.057 nuovi casi e 15 decessi in 24 ore

ROMA - Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo balzo dei contagi Covid in tutta Italia. Dai dati del Ministero della Salute si evidenzia che il numero dei nuovi positivi oggi e' pari a 5.057 (ieri erano stati 4.259), nonostante un numero inferiore di tamponi processati, 219.778 (ieri erano stati 235.097)con un tasso di positivita' che sale al 2,30%. Calano pero' i decessi, 15 (-6). I guariti oggi sono 1.483 mentre gli attuali positivi toccano il numero totale di 54.866 in salita di 3.558. In crescita i ricoveri nei reparti ordinari, sono 1.234 (+40), stabili le terapie intensive a 158 con 12 nuovi ingressi (ieri 9). In isolamento domiciliare vi sono 53.474 persone. La regione con il maggior numero di casi e' il Veneto (819), seguita da Lazio (792) e Sicilia (520). . tai/sat/mgg/red 22-Lug-21 17:56