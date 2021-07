Audi, prototipo Dakar 2022 "laboratorio" per mobilita' elettrica

VERONA - Audi e' il primo costruttore al mondo a prendere parte in veste ufficiale alla Dakar con un innovativo prototipo elettrico con range extender. "Il progetto Audi RS Q e-tron e' stato realizzato in tempi record e rappresenta la massima espressione del claim 'All'avanguardia della tecnica'", spiega Julius Seebach, Ad di Audi Sport e responsabile delle attivita' sportive internazionali del brand. Non essendo possibile ricaricare la batteria ad alto voltaggio nel deserto, Audi ha optato per una soluzione on board: l'accumulatore, del peso di circa 370 chilogrammi e con una capacita' di 50 kWh, viene rifornito d'energia durante la marcia grazie all'azione di un range extender. Funzione, quest'ultima, affidata al performante quattro cilindri TFSI - turbo a iniezione diretta della benzina - derivato dal DTM, il Campionato Tedesco Turismo. Audi prevede di percorrere in modalita' full electric anche le interminabili sezioni di trasferimento caratteristiche del rally raid africano. Audi RS Q e-tron e' dotata di tre powertrain derivati dalla monoposto Audi e-tron FE07 di Formula E: due MGU (Motor Generator Unit), una in corrispondenza di ciascun assale, si occupano della trazione, mentre una terza unita' agisce quale generatore per contribuire alla ricarica della batteria ad alto voltaggio, specie in frenata. Le MGU sono state adattate alle peculiarita' della marcia nel deserto, dove condizioni ambientali e sollecitazioni sono radicalmente differenti rispetto ai circuiti cittadini. Audi RS Q e-tron puo' contare su di una potenza massima di sistema di 680 CV, anche se non e' stato ancora definito a livello regolamentare quanti cavalli potranno essere effettivamente sfruttati durante la Dakar. La propulsione elettrica garantisce molteplici vantaggi, a partire dalla rapidita' d'erogazione delle MGU che rende estremamente precisa ed efficiente la trazione integrale quattro elettrica. Il prototipo dei quattro anelli, dotato di trasmissione monomarcia, beneficia di una sensibile semplificazione meccanica rispetto ai competitor con motori tradizionali, rinunciando al classico albero di trasmissione e al differenziale centrale a vantaggio della riduzione delle masse e della possibilita' di variare in pochi centesimi di secondo la strategia di ripartizione della spinta tra avantreno e retrotreno. La partecipazione alla Dakar vede protagonista il team Q Motorsport GmbH che curera' lo sviluppo e la gestione del prototipo elettrico in collaborazione con Audi Sport. Entro la fine dell'anno, la vettura affrontera' una nutrita serie di test e partecipera' ad alcuni rally raid. . ads/com 23-Lug-21 14:30