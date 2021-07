Meloni "Contrari al Green Pass ma non siamo No Vax"

ROMA - "In un mondo in cui in troppi sono abituati a cambiare posizione in base a dove soffia il vento, non si sopporta che qualcuno possa rimanere coerente. L'ultima delirante bugia della sinistra e del mainstream è che la posizione di Fratelli d'Italia sul green pass non sarebbe coerente perché siamo favorevoli a quello europeo e oggi ci diciamo contrari per entrare nei bar e nei ristoranti. Signori, sveglia: le due posizioni non sono in contrasto". A dirlo in un videomessaggio sui social la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Eravamo favorevoli e lo siamo ancora al green pass europeo, per come era stato concepito, perchè era uno strumento che incentivava il turismo e gli spostamenti delle persone all'interno della UE, evitando quarantene - aggiunge -; per la stessa ragione siamo contrari al green pass per l'accesso ai bar e ristoranti perché diventa uno strumento che devasta il turismo. Questo quando viene applicato solo in Italia e gli altri Paesi che competono con noi non lo hanno applicato pur avendo dati di contagio peggiore ai nostri". Per Giorgia Meloni "applicarlo ai ristoranti, ai bar e a molte altre attività produttive, sortisce l'effetto contrario, devastando il nostro turismo e la nostra economia e favorendo, allo stesso tempo, tutte le altre Nazioni che non hanno adottato questa misura. Il green pass per entrare al bar a prendere il caffè farà scappare milioni di turisti, compresi gli italiani che andranno in Spagna, Grecia e Croazia. La campagna vaccinale non è una questione ideologica: si può essere a favore dei vaccini e contrari al green pass, essere contrari al green pass senza essere no vax. Forse per la sinistra è una posizione troppo difficile da capire?". . tai/sat/red 24-Lug-21 15:42