Per Suzuki V-Strom Day replica a luglio 2022

TORINO - I presupposti perche' in futuro il Suzuki V-Strom Day diventi un appuntamento fisso nel calendario motociclistico ci sono tutti. Alla luce del successo riscosso a seguito del primo raduno ufficiale dedicato ai modelli della gamma V-Strom, Suzuki ha ufficializzato la seconda edizione che si terra' il 3 luglio 2022. La prima edizione ha raccolto consensi unanimi da parte dei numerosi partecipanti. Alla partenza, avvenuta dalla sede Suzuki Italia di Robassomero, in provincia di Torino, si sono presentate una quarantina di moto, cui si sono aggiunte quelle degli ospiti e dello staff Suzuki. Il gruppo, guidato dagli istruttori della V-Strom Academy in sella alle loro V-Strom 1050 XT e V-Strom 650 XT, si e' mosso dapprima in direzione della Colletta di Cumiana, poi il tour e' proseguito verso il Colle dell'Assietta e quello delle Finestre, affrontando alcune strade bianche ex-militari. Le V-Strom sono poi entrate in parata nel cuore delle Montagne Olimpiche piemontesi, facendo rotta verso Sestriere, transitando per la suggestiva Valle Argentera e giungendo da ultimo a Cesana. Il percorso scelto dall'organizzazione ha fatto sperimentare una volta di piu' ai proprietari delle Sport Enduro Tourer di Suzuki le qualita' delle loro moto. Nei circa 160 km dell'itinerario del V-Strom Day si sono alternati tratti urbani e altri piu' scorrevoli, strade tortuose e sterrati ad alta quota, regalando grande divertimento ed emozioni intense e permettendo anche ai meno esperti di adven-touring di raggiungere la destinazione fissata. 26-Lug-21