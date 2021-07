Incendi, Berlusconi "Commissione Ue attivi fondo RescEu per Sardegna"

ROMA - "La Sardegna è divorata da grandi incendi: oltre 20.000 ettari sono andati in fiamme causando danni ad abitazioni, imprese e bestiame, 1.500 sono i cittadini sfollati. Con una interrogazione ho chiesto alla Commissione europea di attivare i mezzi del fondo RescEu, cioè aerei, elicotteri, unità di pompaggio e ospedali da campo per combattere gli incendi boschivi e di adottare strumenti straordinari per sostenere l'economia del territorio, le aziende e le famiglie di fronte all'emergenza. Ho anche chiesto di attivare rapidamente, previa richiesta del Governo italiano, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea che dà sostegno finanziario agli Stati membri in caso di grandi calamità naturali". Lo scrive su Facebook Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. . fil/com 26-Lug-21 19:11