Federica Pellegrini quinta finale olimpica di fila nei 200

TOKYO (GIAPPONE) - Federica Pellegrini è in finale nei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo. La veneta ha chiuso al terzo posto la seconda semifinale, vinta dall'americana Ledecky in 1'55"34: Federica Pellegrini ha nuotato in 1'56"44, settimo tempo di accesso alla finale in programma domani. "Era questo l'obiettivo di un'Olimpiade più che mai difficile perché il livello si è alzato molto - ha commentato la nuotatrice azzurra in lacrime per l'emozione - Ci abbiamo provato fino alla fine con uno staff veramente meraviglioso che mi ha seguito in questi due anni in modo ineccepibile. Ora non mi racconto tante balle, perché è un anno che nuoto 1'56": l'obiettivo era la finale e l'ho centrato. Adesso sarà solo un divertimento. Sono strafelice di essere in finale e di fare il mio ultimo 200 stile. Dentro ci sono venti anni di vita, è tutto molto bello". . pal/gm/red 27-Lug-21 03:58