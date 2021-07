Giustizia, Salvini "Lavoro per mediazione, spero si chiuda oggi"

ROMA - "Stiamo lavorando perché passi la riforma della giustizia, i referendum per cui continueremo a raccogliere le firme sono una garanzia. Intanto è importante che il Parlamento approvi la prima riforma del processo penale e come Lega abbiamo chiesto di aggiungere i reati di violenza sessuale e traffico di droga. Se verranno accolte dal Governo le proposte della Lega noi siamo contenti. Stiamo facendo opera di mediazione, vediamo di chiuderla entro oggi". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti davanti a un gazebo per il referendum sulla giustizia. "Il M5S ha presentato centinaia di emendamenti, spero che tutti capiscano che l'Italia ha bisogno di riforme. Anche noi ogni tanto diamo il consenso a progetti che non condividiamo fino in fondo, ma siamo in un momento di emergenza e bisogna comportarsi di conseguenza. Spero che il M5S non la tiri lunga per altri giorni o settimane. Conto che entro oggi si chiuda, se nessuno si rimangia la parola data per quello che riguarda la Lega la partita è chiusa", ha aggiunto. . tan/ads/red 29-Lug-21 13:08