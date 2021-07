UPMC, Leslie Davis nuova presidente e Ceo

PITTSBURGH (USA) - UPMC, gestore di numerosi ospedali, centri oncologici e strutture sanitarie in Italia, ha annunciato che il suo CDA ha nominato all'unanimita' Leslie C. Davis per succedere a Jeffrey A. Romoff come presidente e CEO a partire dal 1° agosto 2021. "Sotto la guida di Jeff, UPMC ha offerto assistenza sanitaria d'eccellenza e senza eguali nell'area negli USA e a livello internazionale. Jeff ha portato UPMC a sviluppare nuovi modelli di assistenza, supportando numerose ricerche avanzate di cui hanno beneficiato i nostri pazienti," ha affermato G. Nicholas Beckwith III, presidente del Consiglio di Amministrazione UPMC. "I contributi di Jeff sono stati molteplici e fondamentali nel trasformare UPMC nel leader mondiale dell'assistenza sanitaria che e' oggi. L'intero Consiglio di Amministrazione e' unito nel riconoscere i risultati che ha ottenuto, tra cui l'aver gettato solide basi per il progresso della cura dei pazienti, le scoperte della ricerca e lo sviluppo della visione globale per la crescita di UPMC". Romoff sara' nominato presidente emerito, in attuazione del trasferimento delle responsabilita' e del riconoscimento del suo supporto per Davis e UPMC fino al 1° ottobre 2021. Beckwith ha proseguito: "Siamo entusiasti di annunciare Leslie come il prossimo leader di UPMC. La sua straordinaria esperienza, costruita in oltre trent'anni di carriera in ruoli di leadership nel settore sanitario, unitamente al suo background e alle sue competenze, saranno le fondamenta di una nuova fase di crescita per UPMC. Nei suoi 17 anni a UPMC, ha dimostrato un forte impegno per l'eccellenza clinica e relazioni solide con le famiglie dei nostri pazienti, ma anche con medici, dipendenti, leader e l'intera comunita'. Leslie ha avuto un ruolo chiave nell'impegno pluriennale di UPMC a offrire aiuto ai meno abbienti. Attendiamo con impazienza di lavorare con Leslie e siamo certi che sapra' portare UPMC a nuovi traguardi di successo e di crescita in un momento cosi' delicato per il settore sanitario e assicurativo". "Sono orgoglioso di aver guidato UPMC in un periodo di crescita eccezionale", ha dichiarato Romoff. "Stiamo vivendo un meritato periodo di stabilita' e successo, avendo superato le sfide ed essendo divenuti un sistema sanitario completamente integrato. Davanti a noi abbiamo un percorso chiaro per continuare lo straordinario sviluppo di UPMC sotto la guida di una nuova leadership. Ero da tempo consapevole che Leslie avesse le competenze giuste per guidare l'organizzazione. Sono certo che in qualita' di CEO continuera' a raggiungere grandi successi per UPMC". Davis ha piu' di 30 anni di esperienza nel campo dell'assistenza sanitaria, avendo recentemente ricoperto il ruolo di presidente della Health Services Division di UPMC. In questi ruoli, e' stata responsabile della gestione della rete di oltre 40 ospedali UPMC con sedi in Pennsylvania, Maryland e New York. Ha avuto un ruolo fondamentale nell'affermare UPMC come innovatore sanitario nazionale e ha diretto gli sforzi dell'organizzazione per migliorare l'esperienza dei pazienti, fornire un'assistenza d'eccellenza e potenziare il coinvolgimento di dipendenti e medici. Davis e' stata presidente dell'UPMC Magee-Womens Hospital dal 2004 al 2018, prima di assumere il ruolo di direttore delle attivita' cliniche della Health Services Division per tre anni. Prima di entrare in UPMC, Davis e' stata presidente del Graduate Hospital di Filadelfia, parte della Tenet Healthcare Corp. Ha iniziato la sua carriera al Mt. Sinai Medical Center a New York City e successivamente ha trascorso 13 anni presso la Thomas Jefferson University a Filadelfia, ricoprendo ruoli di sempre maggiore responsabilita', tra cui vice president per le affiliazioni cliniche e i programmi ambulatoriali. Ha inoltre lavorato come direttore delle attivita' cliniche del centro medico presbiteriano e dell'ospedale dell'universita' della Pennsylvania, e direttore marketing e pianificazione per la University of Pennsylvania Health System. "E' un onore per me avere l'opportunita' di guidare UPMC e lavorare con il consiglio di amministrazione, i nostri medici e infermieri di talento e tutti i dipendenti parte della rete di provider, assicurazioni e aziende internazionali per offrire ai cittadini i migliori servizi sanitari", ha affermato Davis. "Sono felice di continuare a garantire un'assistenza sanitaria accessibile e sostenibile per i membri delle nostre comunita', guidando al contempo l'innovazione, l'impegno dei dipendenti, l'eccellenza accademica e la ricerca in tutti i nostri ospedali e centri. Ho grande fiducia nel futuro della nostra organizzazione e non vedo l'ora di continuare a lavorare per i nostri pazienti, i nostri dipendenti e le nostre comunita', portando UPMC a raggiungere livelli ancora piu' elevati in futuro". "Per quasi 50 anni, l'approccio imprenditoriale di Jeff ha concretizzato crescita e successo per la partnership UPMC-University di Pittsburgh supportato l'innovazione medica all'avanguardia trasformando al contempo l'assistenza sanitaria nella nostra regione", ha affermato Patrick Gallagher, Rettore della University of Pittsburgh. "UPMC ha scelto la persona giusta per seguire le orme di Jeff, e sono entusiasta per le future collaborazioni e innovazioni che avverranno sotto la guida di Leslie, portando UPMC sempre piu' in alto". Sotto la guida di Romoff, da importante centro medico accademico UPMC e' divenuto un sistema sanitario integrato globale da 23 miliardi di dollari. Romoff trasformato UPMC nel principale datore di lavoro non governativo della Pennsylvania e ha diretto la trasformazione dell'assistenza sanitaria integrando ospedali accademici, di prossimita' e specialistici, medici, uffici medici e siti ambulatoriali, nonche' una divisione di servizi di assicurazione sanitaria che e' la piu' grande compagnia di assicurazione medica nella Pennsylvania occidentale. Romoff ha inoltre guidato l'espansione internazionale di UPMC con programmi in quattro continenti con un focus in Cina, Italia, Irlanda e Kazakistan. . mgg/com 29-Lug-21 13:36