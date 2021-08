Tokyo: atletica, Marcell Jacobs oro nei 100 metri in 9''80

TOKYO - È italiano l’uomo più veloce del mondo. L’oro vinto da Marcell Jacobs sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 9"80 entra nel mito dello sport azzurro: mai nessun italiano in 125 anni di Olimpiadi aveva neanche partecipato alla finale dei 100 metri. Argento all’americano Fred Kerley in 9″84, bronzo al canadese Andre de Grasse in 9″89. “Era il mio sogno da bambino”, ha detto Jacobs. (ANSA)