Jacobs trionfa nei 100 metri "Era il mio sogno da bambino"

TOKYO (GIAPPONE) - Marcell Jacobs ha vinto l'oro olimpico nei 100 metri ai Giochi di Tokyo. Il velocista azzurro ha corso in 9"80, nuovo record europeo. Argento all'americano Fred Kerley in 9"84, bronzo al canadese Andre de Grasse in 9"89. "Questo successo è il mio sogno da quando sono bambino - ha dichiarato Jacobs - Già arrivare in finale era eccezionale, ho dato il mille per cento, sono partito come non mai ed è successo. Ci metterò una settimana più o meno a capire quello che ho fatto. Vedere Tamberi vincere mi ha gasato un sacco, ho pensato di potercela fare anche io. Dopo Bolt c'è Tamberi? È reale e bisogna crederci. È una emozione fantastica, sono corso ad abbracciare subito Tamberi. Forse stanotte guardando il soffitto senza riuscire a prendere sonno capirò cosa ho fatto". . pal/gm/red 01-Ago-21 15:40