Ginnastica, argento Vanessa Ferrari nel corpo libero

TOKYO – Storico argento olimpico per Vanessa Ferrari alle Olimpiadi. Il coronamento di una carriera esemplare arriva nel pieno della maturità. Alla soglia dei 31 anni, Vanessa Ferrari conquista la medaglia d'argento olimpica nella finale del corpo libero, un traguardo che le era sempre sfuggito (4° posto sia a Londra 2012 sia a Rio 2016). La ginnasta di Orzinuovi (un oro, un argento e tre bronzi mondiali) è superata solo dall'americana Carey (14.366) contro i 14.220 di Vanessa. Bronzo Murakami (JPN) e Melnikova (RUS). La medaglia olimpica mancava alle azzurre da Amsterdam 1928.

LA BIOGRAFIA UFFICIALE su www.vanessaferrari.com

«Sono partita che puntavo all’oro, volevo far suonare l’inno. La mia avversaria americana è partita con un punteggio più alto, io ho puntato soprattutto sull'esecuzione, ma ho avuto diversi problemi ai piedi": lo ha detto Vanessa Ferrari dopo l’argento vinto oggi nella gara di corpo libero a Tokyo 2020, dopo la delusione per quello che ancora oggi considera «il terzo posto di Londra: era mio ma il terzo posto per me non c'è stato». «Si chiude stasera un ciclo - ha spiegato l’azzurra - un ciclo di 5 anni cominciato a Rio. Adesso vado in vacanza, poi penserò a come organizzare il mio futuro».

«Quella di Vanessa Ferrari è una storia incredibile, basti vedere la gara di oggi, dove lei trentenne ha battuto delle sedicenni": queste le prime parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo l’argento conquistato da Vanessa Ferrari al corpo libero. «Ha subito una sequenza di infortuni che avrebbero fermato tutti - ha aggiunto Malagò - senza contare i 4 posti e la sua lunga rincorsa a questa qualificazione presa all’ultimo soffio. Dire che questa medaglia è meritata è dire poco. Complimenti alla Federazione e al tecnico, Casella». (ANSA)