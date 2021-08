L'esperienza di alta gamma a bordo di Ds Automobiles

ROMA - L'esperienza d'uso di una vettura tipicamente si sviluppa tra la concessionaria per l'acquisto e l'officina per la manutenzione. Una prassi che da tempo DS Automobiles ha voluto sovvertire, puntando sul rapporto privilegiato che definisce l'acquisto di un'auto di alta gamma, come ogni singola vettura del brand. Al centro dell'approccio DS Automobiles, il servizio DS Valet, al cui interno sono sviluppate specifiche situazioni. Come DS Test Drive Valet, con cui ancora prima dell'acquisto viene consentita la possibilita' di provare su strada la vettura DS preferita, direttamente a casa oppure in ufficio. Alla base del servizio, il presupposto che non necessariamente ci si trova in prossimita' di un DS store, comunque punto di riferimento per il primo contatto. Infatti, dopo il primo contatto fisico, le successive comunicazioni possono avvenire telematicamente, ad iniziare dalla modulistica che riguarda la fruizione del servizio. Dopo l'indispensabile scambio di documentazione, viene concordata la consegna della vettura per il periodo di test. All'indirizzo ed orario concordati, verra' recapitata una vettura per un esaustivo test drive. Successivamente la decisione d'acquisto, anche la consegna della nuova DS puo' avere luogo a distanza, grazie a DS Delivery Valet. Allo stesso modo, le operazioni di manutenzione ordinaria e tagliando potranno esprimersi con analoga modalita' di esecuzione grazie a Ds Service Valet. Il costante contatto con il mondo DS Automobiles continua ad essere l'app MyDS, con cui rimanere sempre connessi con la propria DS, prima, durante e dopo ogni spostamento. Prima del tragitto, potremo verificare a distanza lo stato del veicolo e il livello di carburante. Localizzando rapidamente dov'e' parcheggiata la vettura e ricevendo indicazioni per raggiungerla. Ogni spostamento si semplifica, grazie alla possibilita' di memorizzare gli itinerari preferiti, controllare i consumi, oppure trovare il DS Store piu' vicino. Sempre dall'app MyDS, iscrivendosi al DS Club Privile'ge diventa inoltre possibile partecipare a esclusivi eventi, beneficiando di privilegi unici e dei differenti vantaggi inclusi nel programma Only You. . ads/com 02-Ago-21 15:09