Giustizia, Conte "Sì a fiducia, al voto con coscienza pulita"

BOLOGNA - "Crediamo di aver raggiunto e aggiunto dei significativi miglioramenti, quindi i parlamentari del M5S daranno il loro voto ed esprimeremo anche compattezza. Sì alla fiducia". Lo dice l'ex premier Giuseppe Conte in merito alla riforma della giustizia, a margine della commemorazione della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. "Ieri - aggiunge - abbiamo avuto un confronto con tutti i parlamentari per inaugurare questo nuovo corso del M5S. Discuteremo molto, ci confronteremo, lo faremo sempre in assoluta trasparenza. Arriviamo a questo voto con la coscienza pulita. Abbiamo fatto tutto il possibile per migliorare questi ultimi interventi in materia di giustizia in un impianto complessivo che abbiamo costruito col ministro Bonafede", conclude Conte. Ai giornalisti che gli chiedono se stamattina a Bologna ha parlato con la ministra della Giustizia Marta Cartabia, risponde: "No, non ci siamo incrociati". . cin/ads/red 02-Ago-21 17:07