Ronaldo dona 24 borse di studio eCampus, candidature dal 4 agosto

ROMA - Cristiano Ronaldo ha annunciato con un post sui suoi profili Facebook, Instagram e Twitter l'apertura, dal 4 agosto, e fino al 12 settembre 2021, delle candidature per l'assegnazione di 24 borse di studio dell'Università eCampus donate dal campione a studenti meritevoli che, per motivi economici, personali o sociali, non hanno avuto la possibilità di iscriversi all'università. "Siamo davvero onorati - afferma il Rettore dell'Università eCampus, Enzo Siviero - di realizzare, grazie a un campione della vita e dello sport come Cristiano Ronaldo e alla sua generosità, un percorso di accesso all'Alta formazione per le ragazze e i ragazzi che non potrebbero permettersi, pur meritandolo, una crescita formativa e professionale adeguata. Avere accanto - in questa concreta occasione di riaffermazione del diritto allo studio garantito dalla nostra Costituzione e in un momento storico così complesso - una eccellenza del calcio, esempio di dedizione e spirito di squadra, è per noi una occasione straordinaria per ribadire anche il nostro impegno sociale". Le candidature per le 24 borse di studio, come riportato nel post di Ronaldo, dovranno essere inviate entro il 12 settembre 2021. Sulla pagina dedicata, nel sito cr7.uniecampus.it - dove sarà possibile inviare la propria candidatura -, sono presenti anche il Regolamento e tutte le informazioni utili. . abr/com 05-Ago-21 16:40