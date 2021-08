Fiat Professional protagonista di podcast E-Ducato

Podcast E-Ducato, prodotta per Fiat Professional, e' la prima serie podcast registrata a bordo di un mezzo in movimento: il bestseller di Fiat Professional dimostra cosi' ancora una volta la propria versatilita' diventando un originale set per la nuova serie di Podcastory, la prima podcast factory italiana impegnata nell'ideazione, produzione e distribuzione di contenuti audio nativi originali. La serie racconta la transizione ecologica, di cui E-Ducato e' protagonista tra i veicoli commerciali, attraverso le voci di cinque professionisti scelti da Fiat Professional impegnati nelle loro missioni a bordo del loro nuovo Ducato 100% elettrico. Le loro testimonianze dimostrano come assecondare il cambiamento green non sia mai stato cosi' facile, se si dispone del mezzo giusto, e di quanto sia appagante essere protagonisti attivi del cambiamento e contribuire allo sviluppo di un mondo migliore. Accanto ai cinque professionisti in una giornata di lavoro un po' insoliti, i loro cinque talenti radiofonici preferiti: La Mario, Matilde Amato, Don Cash, Max Parisi e Roberto Uggeri. Un Podcast davvero originale, dunque, per scoprire la mobilita' quotidiana sostenibile all'insegna del green tra chiacchere, imprevisti e aneddoti. I cinque appuntamenti saranno in onda dal 9 al 13 agosto, su tutte le principali piattaforme podcast. Fiat Professional ha abbracciato orgogliosamente l'originale iniziativa: da sempre il brand anticipa e soddisfa le esigenze dei professionisti, fornendo soluzioni innovative e rivolgendosi a loro con mezzi sviluppati per essere ideali strumenti di lavoro, pronti ad affrontare ogni sfida del business. Oggi alle consuete prestazioni occorre affiancare una particolare attenzione all'impatto ambientale: non cambiano le missioni, ma vanno affrontate con un nuovo approccio green. . tvi/com 06-Ago-21 14:33