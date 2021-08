Covid, in Italia 6.902 nuovi casi e 22 decessi

ROMA - Crescita dei casi Covid in Italia ma di certo non in maniera significativa. I nuovi positivi sono - secondo i dati forniti dal Ministero della Salute - 6.902 contro i 6.599 registrati ieri con 293.863 tamponi proccessati e che determina un tasso di positività allo 2,34%. I decessi sono 22 (-2). I guariti sono 3.025 mentre gli attualmente positivi salgono di 3.850 a 108.535. . tai/mgg/red 07-Ago-21 18:08