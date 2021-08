Con Peugeot Rifter puoi goderti grandi momenti in riva al mare

MILANO - Peugeot Rifter, prodotto a pochi chilometri dalla famosa Playa de Samil, a Vigo, in Spagna, ha catturato l'essenza delle onde, della sabbia e del sole. Ha le caratteristiche, l'allestimento e lo spazio interno necessari per godersi grandi momenti in riva al mare. E' il veicolo ideale per affrontare le vacanze con grande liberta': liberta' di accogliere fino a 7 persone ma soprattutto di caricare tutto quello che si vuole per affrontare le vacanze nel migliore dei modi. Il suo volume di carico e' eccezionale e puo' raggiungere i 4.000 litri con i sedili abbattuti nella versione Long che, ancor piu', permette di caricare ogni tipo di oggetto: valigie, borse da viaggio, lettini, tavole da surf, ombrelloni... Un'abitabilita' a cui bisogna aggiungere il sistema Advanced Grip Control che permette di aumentare la trazione su fondi scivolosi ed e' ideale per raggiungere le aree di sosta delle spiagge, anche se su zone sterrate o sabbiose. Peugeot Rifter, gamma con motore termico in vendita da 22.750 euro, con motore elettrico da 36.150 euro. . tvi/com 09-Ago-21 15:38