Con Citroën ë-C4 vacanze all'insegna delle zero emissioni

Anche in questa estate 2021 per viaggiare moltissimi scelgono la propria automobile. Protezione, sicurezza e praticita' sono elementi chiave che invogliano a muoversi in maniera intelligente, cercando di evitare mezzi di trasporto collettivo. A trarne maggiore vantaggio e' indubbiamente chi dispone di un'automobile 100% elettrica, come Citroën ë-C4-100% ëlectric, vettura compatta di nuova generazione che con i suoi 136 CV di potenza ed una coppia di 260 Nm garantisce immediato divertimento alla guida. Il cambio mono-rapporto regala una fluidita' esemplare, con la reattivita' che puo' essere ulteriormente amplificata dalla modalita' Sport. Se invece la guida e' votata a preservare l'energia della batteria di trazione, la modalita' Eco punta esattamente in questa direzione, supportata dalla funzione "Brake" che aumenta il recupero dell'energia in decelerazione e frenata, grazie alla posizione 'B' del selettore cambio. Una soluzione che favorisce l'effetto freno motore, particolarmente evidente sulle ripide discese dei tornanti di montagna: in questo modo, sui passi alpini l'energia consumata per salire puo' essere facilmente recuperata in fase di discesa. In ogni caso, Nuova Citroën ë-C4-100% ëlectric beneficia della possibilita' di poter ricaricare dalle postazioni veloci a corrente continua da 100 kW; in questo caso l'80% della ricarica viene cosi' completata in soli 30 minuti, al ritmo di 100km ogni 10 minuti. Nella modalita' domestica, da Wallbox a 32A la ricarica della batteria viene invece completata in 5 ore, con il caricabatteria trifase da 11 kW, oppure in 7 ore e 30 minuti con caricabatteria monofase standard. Al centro delle operazioni di ricarica, l'App MyCitroën che consente di gestire la programmazione della ricarica differita dialogando in continuazione con la vettura. Lo sportellino di ricarica integra poi un utile indicatore luminoso, in ogni caso un codice colore, con cui visualizzare l'intero processo di ricarica. Aderendo alle funzionalita' del servizio 'Charge my car' di Free2Move, si aprono anche gli orizzonti di un lungo viaggio in Europa. Grazie alla disponibilita' di oltre 220.000 colonnine, che possono essere facilmente utilizzate per pianificare dei viaggi anche a lungo raggio con la funzione 'Trip Planner'. Un facile sistema di pianificazione, che in considerazione della carica disponibile nella batteria di trazione, identifica le colonnine specificatamente compatibili con Nuova Citroën ë-C4-100% ëlectric. All'avvio della navigazione, l'app continua a ricalcolare in tempo reale il percorso, tenendo in considerazione differenti parametri, dalla temperatura esterna all'utilizzo dell'aria condizionata, dalla carica della batteria al profilo del terreno ed alla velocita'. Niente ansia da ricarica quindi, anche perche' con il pieno di energia Citroën ë-C4-100% ëlectric puo' percorrere fino a 350 km senza dover ricaricare, certificati dal rigoroso ciclo di omologazione WLTP. Sciolte le riserve sulla programmazione del viaggio, non rimane che approfittare dei benefici di ë-C4. Ad iniziare dallo spazio di bordo, che anche per i passeggeri posteriori si mostra talmente confortevole da risultare il migliore nel segmento di riferimento. Spazio che ritroviamo puntualmente nel bagagliaio, diviso in due zone per un pratico posizionamento del cavo di ricarica. Si tratta complessivamente di 380 litri disponibili fino alla cappelliera, pronti a salire a 1.250 fino al tetto nella configurazione due posti. A bordo, numerosi vani portaoggetti assolvono alla tradizione Citroën che vuole soddisfare le aspettative di tutti i passeggeri: si tratta di ben 16 vani, per un totale di 39 litri. Le zero emissioni di Citroën ë-C4 si rapportano anche all'azzeramento di rumore e vibrazioni, facendo emergere l'esclusivo confort che deriva dalle tecnologiche sospensioni Citroën Advanced Comfort con Smorzatori Idraulici Progressivi ®, in grado di filtrare efficacemente vibrazioni e asperita' del fondo stradale. L'unione dell'elevato isolamento acustico nell'abitacolo con il benessere dei sedili Citroën Advanced Comfort fa il resto, portando l'esperienza di viaggio a bordo in una nuova dimensione, rigorosamente a zero emissioni. . tvi/com 10-Ago-21 16:20