Jeep Renegade 4xe plug-in hybrid leader del segmento

L'esordio di Jeep Renegade 4xe, il SUV Made in Italy dotato di tecnologia ibrida plug in, ha rappresentato un tassello fondamentale nel percorso evolutivo di Jeep che, attraverso l'elettrificazione della gamma, ambisce alla leadership anche nelle sofisticate tecnologie ecocompatibili, fermi restando i valori storici di avventura, autenticita', liberta' e passione. A un anno dal lancio, Renegade 4xe conferma il successo complessivo del modello, con circa 6.000 esemplari immatricolati in Italia e la leadership di segmento nel 2021, con 4.000 unita' vendute. Prodotto in Italia nello stabilimento di Melfi in oltre 1.000.000 di esemplari, nel nostro Paese Renegade ha venduto oltre 210.000 unita', e figura tra i best seller della sua categoria. Un successo di pubblico che deriva dalle sue caratteristiche: grazie alla tecnologia ibrida plug-in, i modelli Jeep 4xe sono i SUV Jeep piu' performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di "andare ovunque e di fare qualsiasi cosa", in ossequio al noto claim "Go Anywhere, Do Anything". Allo stesso tempo sono vetture ideali per la guida quotidiana in citta', per merito della tecnologia ibrida plug-in che consente di viaggiare a zero emissioni e con un'autonomia di circa 50 km in modalita' full-electric. A bordo di Renegade, dunque, il divertimento diventa efficiente e la proverbiale capability off road Jeep esprime equilibrio tra piacere di guida e rispetto per l'ambiente. Jeep Renegade 4xe combina un motore turbo a benzina da 1,3 litri con un motore elettrico situato sull'assale posteriore e alimentato da una batteria da 11,4 kWh ricaricabile durante la marcia o mediante una presa di corrente esterna: a casa, attraverso una presa domestica, utilizzando l'efficiente ed esclusiva easyWallbox oppure l'avanzata Connected Wallbox, o da un punto di ricarica pubblica. Da solo, l'efficiente propulsore turbo da 1,3 litri eroga due livelli di potenza, 130 CV e 180 CV a cui si aggiungono 60 CV prodotti dal motore elettrico per un totale di 190 CV o 240 CV. In termini di coppia, il motore elettrico produce 250 Nm e il motore termico 270 Nm. Grazie alla combinazione tra il propulsore a combustione interna e il motore elettrico, assicura prestazioni e un piacere di guida straordinari: l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 7,5 secondi e la velocita' massima e' pari a 130 km/h in modalita' elettrica e fino a 200 km/h in modalita' ibrida. La risposta pronta e l'erogazione fluida garantiscono il massimo piacere di guida. . tvi/com 11-Ago-21 14:45