508 Peugeot Sport Engineered, l'importanza del posto guida

Il mondo delle competizioni motoristiche esaspera lo sviluppo di nuove tecnologie, con il fine ultimo del successo sportivo. Una grossa occasione per Peugeot per comunicare il successo dei propri prodotti in gara, ma dietro a questa ambizione si cela anche il ruolo da banco di prova delle nuove tecnologie, successivamente destinate alla produzione di serie. In questo modo, il valore aggiunto del Motorsport si esprime attraverso innovazioni che nell'uso quotidiano non arrivano a decretare il raggiungimento di un traguardo sportivo, ma riescono a sommare valore all'emozione della guida piu' dinamica. Condizioni estreme di utilizzo e specifiche competenze del team di ingegneri sottoposto alle continue pressioni per il risultato sportivo hanno portato l'atelier Peugeot Sport alla esplicitazione di un nuovo concetto di efficienza, dalla definizione che calza perfettamente grazie all'elettrificazione: Neo-Performance, high performance, low impact. L'esperienza che si vive a bordo di nuova 508 PSE non e' pero' solo questa, poiche' in gioco ci sono elementi in grado di essere apprezzati anche nell'uso quotidiano, senza utilizzare tutta la potenza di cui l'auto dispone. E' il caso dell'i-Cockpit che rappresenta una caratterizzazione straordinaria della plancia di ogni vettura PEUGEOT. Mantenere lo sguardo concentrato sulla strada, mantenendo pero' il colpo d'occhio sulle necessarie informazioni sulla vettura, cosi' come gli indispensabili comandi, ha un'analoga importanza, in pista cosi' come sulla strada. Il prototipo della futurista Hypercar 9X8 con cui Peugeot si appresta a raccogliere nuovamente la sfida del Campionato del Mondo Endurance 2022 e' stato presentato da poco presentato a livello mondiale a Monza e mostra in maniera evidente come il pilota si relazioni in continuazione con le informazioni presenti in plancia, fondamentali per il risultato del cronometro. Tanto piu' che il flusso di energia in uscita e in recupero sono un autentico strumento competitivo, in grado di fare la differenza nei sorpassi piu' combattuti. La vettura di serie 508 Peugeot Sport Engineered riprende numerosi elementi del mondo delle competizioni sportive e il guidatore trova nel Peugeot i-Cockpit la perfetta visione delle informazioni necessarie senza distogliere troppo lo sguardo dalla strada. I dati del quadro strumenti sono visibili sopra la corona del volante, per maggiore sicurezza e confort di guida. Il display da 12,3" mostra all'apertura delle porte un messaggio di benvenuto, quasi a suggerire l'avvio di una nuova esperienza di guida su strada. Il display ad alta definizione di fronte al guidatore e' personalizzabile a piacimento, permettendo anche di mixare differenti informazioni di guida in funzione dei gusti e delle esigenze del guidatore. Una nuova consapevolezza, che coinvolge il guidatore con un chiaro avviso: siamo entrati in un nuovo modo di guidare, di concepire il piacere di guida, grazie anche all'esperienza maturata dalla Casa del Leone nelle corse nel corso dei decenni. 508 Peugeot Sport Engineered segna quindi l'ingresso della guida in una nuova dimensione, rispettando perfettamente uno degli elementi fondanti del DNA di Peugeot, il piacere di guida. . tvi/com 11-Ago-21 15:21