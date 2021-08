Mini Strip, design sostenibile con il tocco di Paul Smith

La Mini Strip (co)creata da Paul Smith ha festeggiato la sua prima mondiale a Londra. Questo esemplare unico customizzato e' il prodotto della collaborazione tra MINI e Paul Smith annunciata a novembre 2020, che ha visto i due marchi iconici britannici condividere idee creative sul design sostenibile negli ultimi mesi. La MINI STRIP mette in luce un approccio innovativo al tema della sostenibilita' nella produzione automobilistica. Seguendo il filo conduttore "Semplicita', trasparenza, sostenibilita'", l'auto presenta idee ispiratrici per una progettazione automobilistica piu' sostenibile. Come suggerito dal nome, il processo e' iniziato smontando completamente una Mini Cooper SE, riducendola alla sua essenza strutturale. Solo gli elementi che il designer riteneva assolutamente necessari sono stati poi definiti, implementati e assemblati - mettendo la sostenibilita' in primo piano. "Per me, la Mini Strip dimostra straordinariamente che Mini e Paul Smith condividono la stessa audacia di pensiero rivolta al futuro in termini di innovazione e design - e insieme creiamo di piu'. Paul ha posto domande essenziali proprio all'inizio del processo di sviluppo dalla sua prospettiva non automobilistica e quindi nuova. Siamo orgogliosi di aver sviluppato insieme una dichiarazione di carattere cosi' forte", spiega Oliver Heilmer, Head of Mini Design. . tvi/com 12-Ago-21 19:12