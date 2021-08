Palazzo Chigi "Green pass obbligatorio anche nelle mense aziendali"

ROMA - "Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde Covid-19". E' quanto specifica una FAQ in via di pubblicazione sul sito di Chigi. "A tal fine - si legge - i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021". . fsc/com 14-Ago-21 20:15