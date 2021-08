Ferragosto, Fiaso"Orgogliosi di management e operatori sanita' al lavoro"

ROMA - Anche quest'anno, come ogni anno, management e operatori del Servizio sanitario nazionale erano al lavoro, ieri, 15 agosto, per garantire la sicurezza degli italiani. Un esercito di almeno 100.000 professionisti che nei Pronto soccorsi e nei Dipartimenti di emergenza-urgenza, negli ospedali, negli hospice, nelle RSA garantiscono anche in queste giornate di vacanza le cure e l'assistenza necessarie per tutti i cittadini, e si affiancano ad altre categorie professionali nell'impegno per assicurare i servizi pubblici essenziali. "E' motivo di orgoglio per tutti noi - afferma Giovanni Migliore, presidente della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere - sapere che anche grazie al lavoro di manager ed operatori della sanita' gli italiani possono trascorrere in serenita' queste giornate dedicate tradizionalmente al riposo e alle vacanze. A loro, cosi' come alle donne e agli uomini della Difesa e della Struttura di supporto del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 impegnati nel sostegno della campagna vaccinale, va il nostro piu' sincero ringraziamento". "Una ulteriore occasione - ha proseguito Migliore - per confermare il valore assoluto del SSN e delle donne e degli uomini che quotidianamente si preoccupano della tutela del diritto alla salute di ciascuno di noi". Quest'anno, oltre alle attivita' ordinarie, le Aziende sanitarie pubbliche sono impegnate senza sosta nella campagna vaccinale. Il management ha messo in campo su tutto il territorio nazionale soluzioni organizzative innovative, in grado di intercettare nei luoghi di vacanza le fasce di popolazione piu' bisognose di immunizzazione, come quelle dai 50 anni in su e i giovani tra i 12 e i 19 anni, in vista dell'avvio dell'anno scolastico. "Ci siamo impegnati - ha concluso Migliore - per semplificare al massimo l'accesso alle vaccinazioni senza bisogno di prenotazione. Una modalita' operativa indicata di recente anche dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, in modo da utilizzare al meglio queste giornate in vista della riapertura delle scuole". Le soluzioni organizzative predisposte dalle Aziende sanitarie pubbliche sono le piu' varie, in relazione alla collocazione territoriale e alle esigenze della popolazione. C'e' chi ha scelto di vaccinare sui litorali affollati di bagnanti e chi nei centri storici, chi all'interno dei grandi hub metropolitani e chi nei piccoli centri di provincia, tutti accomunati dalla determinazione a non perdere di vista un obiettivo prioritario, l'avanzamento della campagna vaccinale. A Milano, per esempio, l'ASST Nord Milano ha vaccinato anche nella giornata di ieri dalle 9 alle 20. Sono state assicurate 2.000 vaccinazioni, su prenotazione, presso il Centro Vaccinale Pirelli Hangar Bicocca di Milano. A Rieti e' proseguita l'attivita' di vaccinazione dell'Open hub presso la Caserma Verdirosi, con accesso diretto dalle 8,00 alle 14,00 e nessuna limitazione di eta' dai 12 anni in su. Modalita' di accesso mista nel territorio della Azienda USL della Romagna, con 14 punti vaccinali attivi il giorno di Ferragosto, due dei quali mobili, uno a Rimini e uno sul litorale di Ravenna (operativi dalle 18,30 alle 22,30). Per i due punti vaccinali mobili non era necessaria alcuna prenotazione, negli altri si e' vaccinato su prenotazione standard o anche last minute, effettuata dalle 15,00 della giornata precedente. Si e' vaccinato il giorno di Ferragosto anche a Matera, dove la campagna vaccinale si svolge 7 giorni su 7. Prenotazione dedicata per la vaccinazione della fascia di eta' compresa tra i 60 e i 69 anni presso la Tenda del Qatar adiacente l'Ospedale Madonna delle Grazie. L'iniziativa e' inserita nella campagna vaccinale programmata dal 10 al 22 di agosto. Si puo' prenotare attraverso il portale della Regione Basilicata, sino ad esaurimento dei posti disponibili, anche per chi avesse gia' una prenotazione in data successiva a quelle di svolgimento della campagna. . mgg/com 16-Ago-21 11:34