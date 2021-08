Covid, Fiaso "Grazie Mattarella per riconoscimento a personale sanita'"

ROMA - "Ringraziamo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le parole di riconoscimento per il 'coraggio della responsabilita'' di medici e personale sanitario tutto nel corso della pandemia". Cosi' Giovanni Migliore, Presidente della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (FIASO) ha commentato le parole pronunciate oggi dal Presidente della Repubblica nel corso del suo intervento alla inaugurazione del meeting di Rimini. "E' quel coraggio, legato indissolubilmente al senso di responsabilita', - ha proseguito Migliore - che ha guidato l'azione quotidiana di manager, medici, infermieri, personale amministrativo, operatori sanitari in genere nella ricerca di soluzioni inedite a problemi spesso affrontati per la prima volta. E lo ringraziamo anche per l'appello alla vaccinazione come strumento piu' efficace per difenderci dal virus e dovere per tutelare i piu' deboli e i piu' esposti, che consideriamo - ha concluso Migliore - un contributo prezioso per la promozione della campagna vaccinale che vede impegnati senza sosta, anche nel mese di agosto, management e operatori della sanita' italiana in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico". . sat/com 20-Ago-21 17:06