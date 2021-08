Storer vince la 7a tappa della Vuelta, Roglic difende la maglia rossa

VALENCIA (SPAGNA) - L'australiano Michael Storer ha vinto la 7a tappa della Vuelta, la Gandia-Balcon de Alicante di 152 km. Il 24enne ciclista del Team DSM ha concluso in solitaria una lunga fuga in una tappa caratterizzata da ben sei gran premi della montagna. Secondo posto per Carlos Verona (Movisar Team), staccato di 21", terzo Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) a 59". Lo sloveno della Jumbo Visma Primoz Roglic ha difeso senza problemi la maglia rossa di leader della corsa. Domani in programma l'8a tappa, la Santa Pola-La Manga del Mar Menor di 173,7 km, frazione pianeggiante adatta ai velocisti. . pal/red 20-Ago-21 18:43