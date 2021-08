Berlusconi-Salvini "Condivisione delle scelte per rafforzare il governo"

ROMA - Riunione a colazione a Villa Certosa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. "I due leader - si legge in una nota congiunta - hanno condiviso l'idea di un rapporto ancora più serrato: per questo riuniranno tutti i ministri di Forza Italia e della Lega, i quattro capigruppo e i vertici dei due partiti per fare il punto della situazione. Sarà il primo passo di un percorso di sempre maggiore condivisione delle scelte politiche. L'obiettivo è rafforzare il governo Draghi nel cammino verso il taglio della burocrazia, della diminuzione delle tasse e delle riforme, in contrapposizione a Pd e 5Stelle che pensano a una tassa patrimoniale e allo ius soli". Nel corso dell'incontro si è parlato a fondo della crisi in Afghanistan: Berlusconi e Salvini "hanno condiviso la grande preoccupazione per quanto sta accadendo - prosegue la nota -. I due leader hanno convenuto sulla necessità di sostenere l'accoglienza dei più fragili in fuga, a partire da donne e bambini, senza spalancare le frontiere in modo indiscriminato e senza concedere nulla ai talebani. Per giungere a questo obiettivo sarà necessario un intenso lavoro diplomatico, che peraltro Berlusconi e Salvini stanno già facendo, per richiamare anche gli altri Paesi alla responsabilità". . sat/com 21-Ago-21 18:56