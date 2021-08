Gino Strada, già 5.500 persone per l'ultimo saluto al medico

ROMA - Secondo giorno di camera ardente per Gino Strada, allestita presso Casa Emergency, in via Santa Croce 19 a Milano. Le persone che per ora hanno avuto accesso, dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00 di oggi sono state quasi 1500. Mentre nella giornata di ieri, sabato 21 agosto, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 hanno partecipato circa 4000 persone.

«È morto Gino, ma speriamo che non muoia la strada». Così, don Antonio Mazzi, fondatore di Fondazione Exodus, ha voluto ricordare il medico chirurgo scomparso lo scorso venerdì 13 agosto, al termine della visita alla camera ardente allestita a 'Casa Emergency', in zona Ticinese a Milano.