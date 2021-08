I servizi in abbonamento Leasys superano quota 20 mila iscritti

TORINO - Leasys, dopo aver ampliato la famiglia di prodotti CarCloud introducendo il nuovo brand dedicato all'elettrico e-CarCloud, ha superato quota 20.000 clienti complessivi iscritti nell'ambito dei suoi servizi in abbonamento, tra cui figurano anche CarBox, il primo abbonamento all'auto on-demand, e FlexRent, il primo abbonamento flessibile come un noleggio a breve termine ed economico come uno a lungo. Oltre alla formula di abbonamento innovativa, e' la flessibilita' dei servizi a esser premiata dagli oltre 20 mila clienti. Infatti, CarCloud, CarBox e FlexRent di Leasys interpretano in maniera differente e complementare le diverse esigenze dei clienti dando loro la liberta' di scegliere il tipo di auto, il luogo del ritiro e i vincoli temporali, rendendo il servizio accessibile anche dal punto di vista economico oltre che logistico, grazie agli oltre 400 Leasys Mobility Store presenti in Italia. Leasys CarCloud e' il primo abbonamento all'auto in Italia, rinnovabile ogni mese, senza vincoli temporali ne' penali, che permette al cliente di cambiare auto in qualsiasi momento, con un'altra vettura all'interno del proprio pacchetto, e di ritirarla nel Leasys Mobility Store da lui selezionato. Recentemente ha ampliato la sua offerta con la nascita del brand e-CarCloud in grado di offrire la migliore esperienza di mobilita' elettrica sul mercato grazie alla dotazione dei cavi di ricarica per la rete domestica e pubblica e alla possibilita' per il cliente di ricaricare gratuitamente la vettura presso i Leasys Mobility Store grazie alla Leasys e-Mobility Card, con la quale poter accedere anche alla rete di colonnine pubblica per l'erogazione a pagamento. Sono 13 i pacchetti totali disponibili per andare incontro a ogni tipo di necessita' del cliente, nuovamente disponibili da oggi sul sito con prezzi a partire da 279 euro al mese e zero anticipo. 5 gli e-CarCloud dedicati all'elettrico disponibili: Electric 500e, con la nuova Fiat 500; City E-NERGY, con Opel Corsa-e e Peugeot e-208; E-NERGY, con DS 3 Crossback E-Tense, Peugeot e-2008 e Opel Mokka-e; Plug-in Hybrid, con Renegade e Compass 4xe, e DS E-Tense; con DS 7 Crossback E-Tense Plug-in Hybrid. Per tutti i CarCloud sono inclusi nel canone assicurazione, manutenzione e 1500 km al mese. Leasys CarBox e' invece il primo abbonamento all'auto on-demand: 240 giorni di mobilita' da utilizzare liberamente in 1 anno in modo frazionato o continuativo per noleggi di durata minima di 1 giorno e massima di 240. Un abbonamento annuale che garantisce, con un canone mensile fisso, l'auto giusta al momento giusto, con tre diverse formule per il cliente: Compact, Medium e Large in base ai modelli scelti. Infine, FlexRent il servizio flessibile come un noleggio a breve, economico come uno a lungo, disponibile in due formule: da 30 o 90 giorni con un amplia scelta di vetture. Tutti i servizi in abbonamento di Leasys sono attivabili tramite voucher Amazon e sono pensati per offrire tutti i servizi necessari a vivere la mobilita' senza pensieri, soprattutto quella sostenibile. . sat/com 23-Ago-21 13:56