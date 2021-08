Da Bosch web serie "100 anni in un viaggio"

MILANO - La divisione Automotive Aftermarket di Bosch Italia presenta la web serie "100 anni in un viaggio", dedicata all'evoluzione della rete di officine Bosch Car Service dagli anni '20 a oggi, sempre al passo con le innovazioni tecnologiche che hanno segnato la storia della mobilita'. La serie, composta da cinque episodi, sara' disponibile ogni venerdi', a partire dal 27 Agosto, su www.sport.sky.it e sul sito web dedicato www.unviaggiolungo100anni.it. A distanza di 100 anni dalla prima officina di riparazione inaugurata ad Amburgo nel 1921, Bosch Car Service ha ampliato la sua rete di officine indipendenti in tutto il mondo, contando oltre 15.000 aziende in 150 Paesi. Una storia di successo globale che, nel corso di un intero secolo, ha accompagnato l'automobilista con competenza e professionalita'. A raccontare le principali tappe di questi 100 anni, due protagonisti d'eccezione: la giornalista Federica Masolin e il pilota Davide Valsecchi che, attraverso un vero e proprio viaggio nel tempo, in compagnia del loro meccanico di fiducia, passano in rassegna servizi e nuove tecnologie che hanno contraddistinto il mondo della mobilita' e delle officine Bosch, ventennio dopo ventennio. Dal clacson elettrico ai servizi digitali, passando per le innovazioni firmate Bosch che hanno rivoluzionato, anno dopo anno, il concetto stesso di mobilita'. Ogni episodio della web serie 100 anni in un viaggio racconta, infatti, un ventennio di storia in cui a cambiare non sono state solo le nostre auto, ma anche usi, costumi e societa'. "Contando sull'esperienza di un'azienda come Bosch, le officine Bosch Car Service si sono guadagnate la fiducia dei proprietari di auto nel lungo termine, offrendo - in ogni periodo storico - qualita', efficienza e professionalita' e attestandosi leader nel mercato delle officine indipendenti come fornitori di servizi moderni completi - si legge in una nota -. Da 100 anni vicina al cliente, l'obiettivo della rete di officine Bosch Car Service e' quello di consolidare ulteriormente la rete globale con nuove officine partner, rispondendo alle esigenze degli utenti attraverso nuovi servizi digitali, sempre piu' efficienti e personalizzati. Un esempio e' rappresentato dal preventivatore online MyBoschCarService che consente all'utente di ottenere un preventivo per il servizio desiderato per la propria auto in modo veloce e immediato. Da un passato ricco di storia e vere e proprie rivoluzioni a un presente costantemente rivolto al futuro e all'innovazione: 100 anni in un viaggio racconta una mobilita' in continua evoluzione". . sat/com 23-Ago-21 14:42