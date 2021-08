Al via nuova partnership tra Milan e Acqua Lete

MILANO - AC Milan e Lete annunciano una nuova partnership che vedrà il brand leader nel mercato delle acque minerali effervescenti naturali diventare da oggi l'Acqua Ufficiale dei Rossoneri. "L'accordo ufficializzato a Casa Milan - si legge in una nota - lega due eccellenze italiane nel mondo, mettendo assieme uno dei Club più iconici a livello internazionale - che può contare sul supporto e la passione di oltre 500 milioni di tifosi - e un brand riconosciuto e apprezzato ovunque e che vanta un forte legame con lo sport e la performance sportiva. Il primato di Acqua Lete nel mondo dello sport deriva dalle sue peculiari caratteristiche chimico-fisiche, attestate da importanti studi clinici che certificano la sua capacità di migliorare l'idratazione e il recupero muscolare degli sportivi e dalla sua ricca storia di partnership sportive nazionali e internazionali in diversi ambiti sportivi che oggi si arricchisce di un nuovo prestigioso capitolo". La nuova partnership tra AC Milan e Acqua Lete prevede la fornitura e l'utilizzo in esclusiva di Acqua Lete durante gli allenamenti e le gare degli atleti dei team Maschili e Femminili di AC Milan. Attraverso questa collaborazione, il brand Lete mira a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel panorama sportivo italiano attraverso la visibilità del prodotto allo stadio San Siro e il placement del formato sport da cl.50 in conferenza stampa. "Siamo lieti di poter dare il via a questa partnership e di accogliere un brand iconico come Lete nella famiglia Rossonera. Proprio come AC Milan, Acqua Lete è un brand riconosciuto e apprezzato a livello globale, un aspetto che ci rende particolarmente orgogliosi di questo accordo - commenta Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan -. Un accordo che unisce due eccellenze italiane con una storia importante e che grazie ai loro valori sono diventate dei punti di riferimento nei rispettivi settori. Ma se il nostro passato è certamente importante, lo è altrettanto il nostro futuro e siamo lieti di andare verso il futuro con un brand come Lete". "Il Milan è una delle società calcistiche più importanti e blasonate del panorama calcistico italiano e internazionale - dichiara Gabriella Cuzzone, Direttore Marketing di Acqua Lete - e il nostro accordo è la testimonianza di condivisione di valori comuni quali l'orgoglio per la nostra storia, l'ambizione nell'accogliere e vincere le sfide e un approccio costante all'innovazione nel rispetto della tradizione. Siamo felici di questa nuova partnership che porta con sé grande entusiasmo e si arricchirà di ulteriori attività che progetteremo in collaborazione con il club rossonero". . sat/com 27-Ago-21 11:32