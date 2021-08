Land Rover presenta la nuova Range Rover Sport Svr Ultimate

ROMA - La sezione special vehicle operations di Land Rover ha lanciato un'edizione speciale della Range Rover Sport SVR che offre per la prima volta in opzione le spettacolari tinte Glass Flake. Grazie alle esclusive combinazioni di colori di carrozzeria e ai dettagli interni creati dal team SV Bespoke, la Range Rover Sport SVR Ultimate edition da 575 CV aumenta l'appeal del veicolo Land Rover piu' potente e veloce. I tre colori di carrozzeria rifiniti a mano comprendono il Maya Blue Gloss e il Marl Grey Gloss, entrambi riservati esclusivamente alla Ultimate edition. Le delicate scaglie di vetro bianco della vernice base creano un intenso effetto stellato. Una terza opzione, dal sapore stealth, e' il Ligurian Black Satin. Ogni colore e' abbinabile al tetto a contrastoNarvik Black. La cura del dettaglio del Team SV Bespoke giunge al lettering Range Rover su cofano e portellone, godronato nero con esclusivi bordi a contrasto Fuji White, come i dettagli dei parafanghi. La forte identita' della Ultimate e' rafforzata dal cofano ventilato in carbonio nel colore di carrozzeria, dai cerchi da 22" a cinque razze doppie e dalle pinze freni nere, complemento del tetto a contrasto Narvik Black, come le calotte degli specchietti, le cornici delle griglie, i particolari del parafango anteriore e le finiture del portellone. La Range Rover Sport SVR e' la piu' veloce, potente e dinamica Land Rover mai prodotta. Il modello attuale, di seconda generazione, e' motorizzato da una versione 575 CV del 5 litri V8 Supercharged, che eroga 700 NM di coppia, in grado di accelerare la SVR da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e di farle raggiungere i 283 km/h. La cura artigianale del Team SV Bespoke e' evidente anche negli interni. Gli speciali distintivi cromati SV Bespoke sul montante B, i paddle del cambio in metallo nero anodizzato e le soglie illuminate Ultimate enfatizzano gli interni raccomandati Ebony ed Cirrus, che racchiudono i sedili Performance rivestiti in pelle Windsor, con Suedecloth a contrasto e firma SVR a sbalzo. La Range Rover Sport SVR Ultimate edition e' disponibile al prezzo di 164.500 euro. . ads/com 27-Ago-21 14:28