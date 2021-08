Afghanistan, evacuati tutti gli italiani: parte oggi l'ultimo C-130

KABUL - "Tutti gli italiani che volevano essere evacuati sono stati evacuati dall'Afghanistan assieme a circa cittadini 4.900 afghani", ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Partirà nel pomeriggio l'ultimo C-130 italiano - Decollerà nel primo pomeriggio da Kabul l'ultimo C-130 italiano del ponte aereo allestito per mettere in salvo i profughi. Secondo quanto appreso dall'ANSA avrà a bordo una cinquantina di afghani ed altro personale; l'arrivo in Italia è previsto per domani mattina.

Stasera, invece, giungeranno a Fiumicino altri due velivoli provenienti da Kuwait city, tappa intermedia per i voli dall'Afghanistan, dopo quello atterrato in mattinata con 106 profughi a bordo.

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è convocato martedì 31 alle 11.30 per la audizione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, "sulla gravissima situazione in Afghanistan e sulle sue conseguenze per la nostra sicurezza nazionale".

Ne dà notizia il presidente del Copasir, il senatore Adolfo Urso, il quale evidenzia come "il Copasir sia tenuto costantemente informato sulle operazioni di evacuazione in corso e sulle condizioni di sicurezza nell'aeroporto di Kabul sottoposto agli attacchi del terrorismo islamico".