Incendio a Milano, evacuate le prime famiglie. In centinaia in strada

MILANO - Continua a bruciare il palazzo di 15 piani a Milano che dalle 17.45 è avvolto dalle fiamme in via Antonini. Sul posto decine di ambulanze e di mezzi dei vigili del fuoco per aiutare le persone che sono state portate in salvo. Sono in corso le operazione per verificare se all’interno ci siano ancora persone intrappolate dalle fiamme. Dall’ultimo piano dello stabile continuano a essere visibili le fiamme che, al momento, non consentono l’intervento diretto da parte dei vigili del fuoco. In strada ci sono al momento centinaia di persone, tra residenti e curiosi, mentre dal palazzo continua ad alzarsi una densa colonna di fumo nero. (ANSA)