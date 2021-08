Honda, a dealer portoghese contest per migliore CB650R custom

ROMA - Con la sua CB650R Fenix, il concessionario portoghese Mototrofa Honda si aggiudica l'edizione 2021 del contest creato per decretare la migliore Honda CB650R Custom europea. Ottenendo all'incirca il 29% dei voti totali sul sito www.hondacustoms.com la CB650R Fenix non solo si afferma come vincitrice del contest, ma anche come simbolo della rinascita dell'intero team Mototrofa, la cui concessionaria e' risorta dalle ceneri dopo un devastante incendio. Dall'esterno, la CB650R Fenix si mostra come totalmente moderna, anche se, a guardarla bene, alcune sue parti provengono da modelli Honda del passato. Il monobraccio e la ruota posteriore derivano, infatti, dalla VFR750F, mentre la ruota anteriore dalla CBR900RR FireBlade. Le parti customizzate includono sella pilota, sella del passeggero e la colorazione "93" (di Nexx Helmets) che rende omaggio al grande Marc Marquez e ricorda l'anno di fondazione di Mototrofa. Al secondo posto la CB650R BMX costruita dai nizzardi di Werther Honda, seguita a breve distanza dalla CB650R Four Limited Edition della Espace Motos che, con solo dodici voti in meno dei suoi connazionali, raggiunge il terzo posto in classifica. La CB650R BMX creata da Werther Honda, come si evince dal nome, trova ispirazione proprio dalla famosissima bicicletta acrobatica. La vernice nero lucido, la forcella total black, i cerchi completamente dorati con pneumatici a fascia bianca e i carter motore con inserti oro si combinano con un rapporto di trasmissione accorciato e un sistema di scarico Akrapovic che aumentano ulteriormente lo stile e le performance della moto. Ispirandosi alla leggendaria CB750 Four, la CB650R Four Limited Edition creata da Espace Motos si presenta con una sella rialzata in pelle marrone e una splendida ed originale verniciatura verde petrolio con inserti neri e oro, accompagnata dal logo Honda Anni '80. Oltre 7.000 persone hanno espresso il loro voto e poi scaricato un wallpaper personalizzato per il loro computer o cellulare. . ads/com 31-Ago-21 15:56